В Испании запустили производство гробов из «Игры в кальмара»

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В Испании начали делать гробы, как в сериале «Игра в кальмара».
Ярмарка Funermostra, на которой показывают различные новинки и оригинальные решения для проводов усопших в последний путь, проходит в Валенсии с 19 по 22 октября.
Особенности некоторых экспонатов связаны с тенденциями и событиями массовой культуры. Один из примеров — стенд с гробами, как в сериале «Игра в кальмара», который стал самым популярным проектом Netflix.
Черные гробы с розовыми лентами и бантом привезла на выставку компания Arcae de Xàtiva.
«Это очень популярный сериал, и мы решили привлечь таким образом внимание к нашему стенду. Мы поняли — сейчас или никогда», — цитирует «РИА Новости» Хорхе Моралеса, сына хозяина фабрики Arcae. Он уточнил, что на самом деле гробы из «Игры в кальмара» — одна из моделей, которые производит компания. Их лишь украсили розовыми лентами, чего оказалось достаточно, чтобы приковать внимание посетителей выставки.
«Клиентам мы такой вариант не предлагаем, это просто реклама», — пояснил Хорхе Моралес.
На этом же стенде представлена еще одна необычная модель — гроб в форме саркофага Тутанхамона. «У этой модели есть владелец — друг моего отца, коллекционер. Ему около 60, а гроб он заказал лет семь назад. Он хотел что-то особенное. И отец сказал, что его друг заслуживает не меньшего, чем саркофаг», — рассказал Моралес.
Источник: РБК