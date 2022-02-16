В Испании за организацию фиктивных браков с иностранцами задержаны 15 человек

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Национальная полиция Испании задержала 15 человек, которые занимались организацией фиктивных браков. Это помогало иностранцам легализоваться в стране, а малоимущим испанцам — заработать.
13 человек задержаны в Жироне и два — в Реусе (Таррагона). Они находили испанцев, которые остро нуждались в деньгах, и предлагали им заработать. Нужно было вступить в брак с иностранцем и получить за это от 1000 до 3000 евро. Это позволяло нелегалам узаконить своё нахождение на территории Испании.