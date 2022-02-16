В Испании за организацию фиктивных браков с иностранцами задержаны 15 человек

13 человек задержаны в Жироне и два — в Реусе (Таррагона). Они находили испанцев, которые остро нуждались в деньгах, и предлагали им заработать. Нужно было вступить в брак с иностранцем и получить за это от 1000 до 3000 евро. Это позволяло нелегалам узаконить своё нахождение на территории Испании.