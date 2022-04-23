В Испании выдан ордер на арест «Афериста из Tinder»

Речь идёт о 31-летнем Саймон Левивее, о котором Netflix снял документальный фильм. В нём рассказывается об израильском мошеннике, который с помощью известного приложения знакомился с женщинами, выдавая себя за сына алмазного магната. Далее он просил одолжить ему денег, выдумывая истории о том, как на него напали и пытаются отследить его банковские карты, поэтому он не может ими пользоваться. Деньги Левиев никогда не возвращал.

Фильм посмотрел испанский полицейский. Он узнал в нём мужчину, которого в 2019 году проверяли в Альхесирасе. Тогда водитель предъявил поддельные права на имя некоего Майкла Билтона. Его автомобиль марки Maserati застрял на пляже, и его пришлось эвакуировать. Левиев был вместе с блондинкой из России.

Полицейские отпустили его, взяв адрес для дальнейшей связи. И сейчас попытались связаться с ним, но не смогли. Тем не менее, расследование возобновили, и теперь Левиеву грозит тюремное заключение.