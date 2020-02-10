В Испании введут уголовную ответственность за восхваление Франко

В Уголовный кодекс Испании будет включена ответственность за восхваление диктаторского режима Франсиско Франко. Об этом заявила представитель Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Адриана Ластра.
"Мы проведем реформу Уголовного кодекса, чтобы пропаганда и прославление франкизма, наконец, стали преступлением", - заявила она на мероприятии, организованном Новым экономическим форумом. Её слова приводит РИА Новости. Ластра также подтвердила, что испанское правительство собирается "эксгумировать жертв франкизма, которые все еще лежат в братских могилах", а также "снять франкистскую символику, которая остается в общественных местах". "В демократических странах не прославляют диктаторов и тиранов", - добавила политик.
Внесение уголовного наказания за прославление диктаторских режимов (франкизма, нацизма и тоталитаризма) было одним из предвыборных пунктов программы ИСРП. Кроме того, нынешний премьер Испании Педро Санчес накануне последних выборов заявлял о необходимости запрета таких организаций, как Фонд Франсиско Франко.Темы: Общество