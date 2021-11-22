В Испании устроили «зелёную пятницу» вместо «чёрной»

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В Испании ответили «зелёной пятницей» на «чёрную», когда магазины устраивают распродажи.
Организаторы «зелёной пятницы» выступают против бесконтрольного потребления. По их мнению, навязанная из США традиция приводит к трате слишком больших сумм и накапливанию ненужных вещей, купить которые соблазнили лишь большие скидки. Распродажа одежды низкого качества противоречит заявлениям западных стран о необходимости сокращать вредные выбросы в атмосферу. А ведь именно индустрия моды занимает второе место в мире по уровню загрязнения окружающей среды.
В связи с этим владельцы некоторых магазинов одежды закрывают свои торговые точки в "черную пятницу", чтобы хотя бы таким способом приостановить негативное влияние человека на природу. "Мы рекомендуем вам подумать дважды, прежде чем совершить покупку", - говорят они.
Источник: «РГ»