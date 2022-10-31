В Испании судят курьера, пристававшего к женщинам

Испанская прокуратура запросила 19 лет тюрьмы для курьера компании Deliveroo, который приставал к женщинам и девушкам, заказывавшим еду.

Следствию известно по крайней мере о четырёх таких эпизодах. Причём в одном случае речь идёт о 16-летней девушке. Курьер заходил в квартиру и начинал грубо приставать к своим жертвам, пытался их раздеть. Иногда снимал это на мобильный телефон. Все преступления были совершены в период с ноября 2020 года по январь 2021 года в Барселоне.

Сторона обвинения, помимо тюремного срока, требует также денежную компенсацию в размере от 1 до 3 тысяч евро для каждой из жертв.