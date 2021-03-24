В Испании разрешили прививать пожилых людей вакциной AstraZeneca

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Власти Испании повысили на 10 лет порог вакцинации препаратом от коронавируса, разработанным британско-шведской фирмой AstraZeneca. Теперь это не 55 лет, а 65, заявила министр здравоохранения королевства Каролина Дариас.
"Межтерриториальный совет подтвердил, что мы возобновляем вакцинацию с помощью AstraZeneca в среду, а возрастное ограничение увеличено до 65 лет", - отметила глава ведомства. Ее слова приводит агентство ТАСС.
Ранее власти Испании разрешали вакцинацию препарата AstraZeneca для лиц от 18 до 55 лет. Использование вакцин этой компании было приостановлено в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся.
Кампания по вакцинации началась в Испании 27 декабря прошлого года. В этого момента в 47-миллионной стране было сделано более 6,3 млн прививок от COVID-19. С начала распространения инфекции в Испании было выявлено свыше 3,2 млн случаев заражения. Всего из-за коронавируса в королевстве умерили 73,5 тыс. человек.
Обсуждение в прессе сформировало скептическое отношение к этой вакцине у испанцев. В этой связи эпидемиолог и специалист по вакцинам Амос Гарсиа Рохас в Twitter предложить способ вернуть доверие населения: "После всего, что произошло с оксфордской вакциной, необходимо восстановить доверие к ней. И я думаю, что успешной стратегией было бы, чтобы наши политики, все они, сделали бы свой вклад, сделав публично прививки».