В Испании появились первые «снежные диссиденты»

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В разгар погодных аномалий, с которыми столкнулась Испания в начале 2021 года, в стране появились первые «снежные диссиденты» — люди, отрицающие существование шторма «Филомена» и его последствий. Например, они уверены, что демонстрируемый в СМИ снег ненастоящий, а искусственный.
Так, в соцсетях завирусилось видео, на котором женщина утверждает, что выпавший снег — «чистый пластик». В доказательство своей теории они слепила снежок и попробовала его поджечь. «Вы видите, он не плавится и чернеет. Пахнет пластиком», - комментирует она.
«Нас продолжают обманывать во всём», - делает вывод автор видеоролика и призывает испанцев к бдительности.
Напомним, в последние дни ряд регионов Испании, включая Мадрид, борются с последствиями сильнейшего снегопада, который принесла буря «Филомена».