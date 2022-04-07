В Испании нашли некачественное и опасное оливковое масло

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Испанское агентство по безопасности продуктов питания (Aesan) предупредило о том, что на прилавках магазинов начали продавать оливковое масло, которое не соответствует заявленным характеристикам и может представлять опасность для здоровья. Об этом сообщает агентство EFE.
По данным независимой проверки, масло, которое продавалось под видом virgen и extra virgen, на самом деле состояло из смеси косточек. Некачественную продукцию обнаружили в магазинах Мурсии, Каталонии, Страны Басков, Валенсии. Не исключено, что она может быть и в других регионах.
Речь идёт о масле следующих брендов: Wafa, Maakoul, Riad Al Andalus, Maysae, La noria, Zannouti 31 31, Virgen de la Salud, Rahouyi.