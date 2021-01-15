В Испании ищут героев «самого романтичного снимка» этой зимы

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После того, как в Испании прошла снежная буря «Филомена», пользовали буквально завалили социальные сети фотографиями: всевозможные снеговики, сугробы, игра в снежки, городские пейзажи… На одном из снимков, ставшим особенно популярным, влюблённые целуются, стоя на пустой заснеженной дороге.
Автор снимка известен — это журналистка Мария де ла Крус Вальдеморо. Локация тоже: Авенида Америка в Мадриде. Но о самих героях ничего не известно. «Было бы неплохо их найти. Фото сделано в субботу», - говорит Вальдеморо.
К поискам влюблённых активно подключились пользователи Instagram, но пока безуспешно. А фотографией уже заинтересовались многие издания, включая National Geografic.