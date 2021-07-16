В Испании два младенца госпитализированы с коронавирусом

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Два ребенка госпитализированы с COVID-19 в педиатрическое отделение больницы Ла-Рибера в Валенсии, сообщает испанское издание 20minutos. Обоим — не больше месяца.
И, хотя их состояние не является серьезным, они находятся под постоянным наблюдением. Малышей госпитализировали вместе с мамами, у одной которых тоже коронавирус.
Министерство здравоохранения Испании в четверг сообщило о 27 688 новых случаях инфицирования и 41 смертельном исходе из-за ковида. Таким образом, всего с начала пандемии в стране заболели 4 069 162 человек и умерли 81 084. Заболеваемость продолжает расти и уже достигла 500 случаев на 100 000 жителей.