В Испании — новые строгие правила для электросамокатов

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В Испании вступили в силу новые правила пользования электросамокатами и другими аналогичными транспортными средствами.
Как сообщает «РГ» со ссылкой на Expancion, они были опубликованы в Официальном вестнике Испании еще несколько недель назад, и это время было дано муниципальным властям на то, чтобы обновить дорожные знаки и разметку на дорогах. С первых чисел января на пользователи электросамокатов должны соблюдать все правила дорожного движения, как и водители других транспортных средств.
В будущем пользователей электросамокатов также планируют обязать иметь страховку, пока этот вопрос находится на стадии обсуждения.
По словам директора Главного управления дорожного движения Испании Пере Наварро, создание правил пользования электросамокатами является частью пакета реформ, направленных снижение смертности и серьезных травм на дороге. В рамках этих реформ в городах также планируется снизить максимальную разрешенную скорость.