В Европе снизилась продолжительность жизни. Больше всего — в Испании

Последние новости Испании на русском языке
На фоне пандемии коронавируса в большинстве стран Евросоюза сократилась ожидаемая продолжительность жизни. Аутсайдером стала Испания, где зафиксировано максимальное снижение — на 1,6 года. Об этом сообщает статистическое ведомство Eurostat.
С 1960-х годов ожидаемая продолжительность жизни в Европе каждые десять лет росла в среднем на два года и даже больше. Но год пандемии прервал эту тенденцию. В 2020-м средняя продолжительность жизни сократилась в 22 из 27 стран ЕС по сравнению с 2019-м. Прежде всего, за счет мужского населения.
В Испании произошло самое заметное снижение (на 1,6 года). В 2019 году в Испании средняя ожидаемая продолжительность жизни составляла 84 года. В 2020-м она упала до 82,4. Это примерно соответствует уровню 2012 года (82,5 года)
Следом за Испанией идут Болгария (откат на 1,5 года), Литва, Польша и Румыния (по 1,4 года).