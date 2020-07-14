В Андалусии запретили снимать маски на пляжах и в бассейнах

Власти Андалусии во вторник одобрили ужесточение масочного режима. Носить маски теперь надо в любых общественных местах — и в помещениях, и на свежем воздухе. Это касается даже пляжей и бассейнов. Новые требования вступают в силу в 00:00 этой ночью.
В виде исключения маску разрешено не надевать в кругу семьи. Или непосредственно во время плавания в море или бассейне. Также от этой обязанности освобождены дети младше шести лет и люди с заболеваниями, исключающими ношение масок.
«Маска должна стать ещё одним предметом одежды. Мы должны носить её на протяжении всего дня», - заявил представитель регионального правительства Элиас Бендодо на пресс-конференции.
Штрафы за несоблюдение этого правила доходят до 100 евро.
Ранее учёные сообщили, какая маска наиболее эффективна против коронавируса.
Темы: Общество