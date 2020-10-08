Ударивший туристку сотрудник Гражданской гвардии оправдан трибуналом

Оправдан попавший под трибунал сотрудник Гражданской гвардии, ударивший девушку в Магалуфе (Майорка).
Довести дело до военного суда помогла видеозапись, на которой хорошо видно, как начинается конфликт и что именно предпринимают сотрудники правоохранительных органов. Сначала начинается потасовка между двумя британскими туристами, в неё вмешивается их знакомая, затем подходит гвардеец и начинает бить дубинкой участников драки, в том числе и девушку.
Эта история произошла в 2018 году и получила широкую огласку в британской прессе. По словам очевидцев, девушка вела себя абсолютно спокойно и пыталась разнять участников драки, судя по всему, очень нетрезвых.
Сначала руководство Гражданской гвардии подвергло критике действия агентов. Дело было передано в военный суд, который, однако, подсчитал, что видеозапись, на которой строится всё обвинение, не может быть достаточным основанием для вынесения обвинительного приговора. Она длится всего минуту и не воспроизводит события, которые предшествовали конфликту, отметили в суде. А между тем, по словам свидетелей, подвыпившая компания вела себя агрессивно, бросалась бутылками и выкрикивала угрозы в адрес агентов.Темы: Общество Происшествия Туризм