У мэра испанского городка отобрали водительские права

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Мэр городка Льяури (Валенсия) Ана Мария Гонсалес оштрафована на 960 евро и лишилась водительского удостоверения на восемь месяцев за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
В субботу машину Гонсалес остановила полиция в рамках обычного контроля на дорогах. Это произошло около 18:00 в районе Ла-Марина. Как раз в это время закрылись все рестораны и бары. В крови мэра содержание этилового спирта составило 0,6 мг при максимально допустимой концентрации в 0,25 мг.
Социалистическая партия, которую представляет Гонсалес, начала внутреннее расследование.