Трудный племянник короля Испании снова в центре внимания прессы

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Племянник короля Фелипе VI Хуан Фройлан де Тодос лос Сантос Маричалар и Бурбон снова на страницах жёлтой испанской прессы. На этот раз 22-летний Фройлан нарушил комендантский час в Мадриде, а заодно и другие правила, введённые для борьбы с пандемией.
Папарацци засняли Фройлана на вечеринке, которая проходила в одном из ресторанов Мадрида. Судя по фотографиям, на молодых людях не было масок, они общались друг с другом, не соблюдая дистанцию, танцевали.
Издание Chance запечатлело родственника короля, покидающего ресторан в 0:00, когда в городе уже начинается комендантский час. В это время находиться на улице запрещено. Тем не менее, Фройлану удалось избежать столкновения с репортёрами — его увезла машина с наглухо затонированными задними стёклами.
Ранее Фройлан неоднократно попадал в громкие истории. В 2018 году оскорбил чиновников из Малаги в поезде AVE. Потом был замечен на антиправительственных манифестациях. А в детстве прострелил себе ногу из ружья.