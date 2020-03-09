Как сообщает inosmi.ru со ссылкой на El Confidencial, председатель правительства Испании Педро Санчес, страны, где уровень ожирения среди населения составляет 27,1% и где 33,4% ведут малоподвижный образ жизни, в свои 48 лет находится в очень хорошей форме. Это связано с тем, что раньше он занимался баскетболом, а теперь старается заниматься спортом три раза в неделю, чередуя бег, велосипед и силовые тренировки в спортзале.

К счастью, стресс не влияет на кулинарные предпочтения испанского лидера и не вызывает у него чувство голода или тревоги, как он сам рассказал в интервью газете «Конфиденсьяль». «Тот факт, что Педро Санчес пьет не больше двух чашек кофе в день, стремится питаться продуктами, не подвергавшими переработке, и занимается спортом как минимум три раза в неделю, — это, скорее, преимущество. Такой образ жизни способствует нормальному засыпанию и полноценному сну ночью», — добавляет Рубен Браво (Rubйn Bravo), специалист в области питания и официальный представитель Европейского медицинского института ожирения.

Что касается питания, то Педро Санчес придерживается сбалансированной средиземноморской диеты, ест много зелени, салатов, мяса и рыбы на гриле. Испанский лидер ест три раза в день, никогда не пропускает ужин и старается контролировать размер порций. Он плотно завтракает, чтобы зарядиться энергией, а в перерывах между приемами пищи ест фрукты. Ограничивает потребление овощей и тушеных блюд, из-за которых может появиться тяжесть в желудке. Паэлью и косидо обычно ест по выходным. Педро Санчесу нравятся блюда японской и корейской кухни, например, суши, сашими, якисоба и нигири, предпочтительно, чтобы они были немного острыми. Он пьет много воды, а также игристое или красное вино.

Поэтому неудивительно, что председатель правительства Испании яро выступает за потребление здоровой качественной пищи местного производства. Одной из задач для его правительства является снижение влияния вредной еды на население при помощи введения четких правил маркировки. Также правительство предупредило граждан, что поднимет налоги на нездоровую пищу, а именно на продукты глубокой переработки и те, что содержат много жира и сахара.