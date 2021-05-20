Сотрудницу Красного Креста, помогавшую мигрантам, затравили в соцсетях

Последние новости Испании на русском языке
Кадры, на которых 20-летняя девушка Луна ухаживает за нелегалами в Сеуте, облетели весь мир. Но многих разозлила такая нежность. В адрес девушки посыпались угрозы. И в итоге ей пришлось закрыть свой аккаунт в Twitter. Впрочем, нашлось немало и тех, кто встал на защиту Луны.
За два дня в Сеуту проникли около 9 тысяч нелегальных мигрантов из Марокко. Это стало возможно из-за полного бездействия марокканских пограничников. Власти Испании уже отправили обратно более половины мигрантов.