Снегопады и холод уничтожают птиц в Испании

На минувшей неделе в центральной части Испании, в том числе Мадриде, прошел мощнейший для этих регионов снегопад, побивший рекорд 1971 года, весь город был парализован. На этой неделе в столице установилась низкая температура, в некоторых районах столбик термометра опустился иже 10 градусов. Аномальный для этих широт холод больше всего почувствовали на себе птицы, часть из которых не переживет подобные погодные явления, к которым они не приспособлены, сообщает Радио Sputnik.

"C одной стороны, птицы столкнулись с низкой температурой по ночам, это значит, что им надо больше калорий, больше еды. С другой, из-за снежного покрова они не могут найти ту еду, которая им необходима. Большинство птиц в это время года питаются остающимися семенами, которые находят в парках, на разделительных полосах (где есть зеленые насаждения – ред.) на дорогах, там, где растут деревья, а эти места до сих пор не расчищены от снега", – сообщил РИА Новости Мартинес.

Некоторые пернатые, ощутив холод, улетели в другие районы, где температура выше и нет снега. Но это, пояснил орнитолог, не сезонная миграция, а временная.

"Для тех, кто остался, проблема не столько в холоде, сколько в том, чтобы найти достаточное количество пропитания, чтобы поддерживать температуру тела зимой (она выше, чем у людей). Дни сейчас короткие, ночи очень длинные и холодные и найти еду в течение светового дня в таких условиях им сложно", – подчеркнул Мартинес.

Он добавил, что проще всего выжить пустельгам или сапсанам.

"Этим птицам проще охотиться. Остальные пострадают – все, кто питаются насекомыми или ищут семена в почве", – настаивает специалист.

С его слов, под ударом небольшие пернатые с маленькой массой тела – ласточки, теньковки, малиновки. Нелегко приходится и воробьям.

А вот знаменитые попугаи-монахи, которые были привезены в Испанию из Аргентины в конце 1970-1980 годов и стали огромной проблемой для города из-за того, что очень быстро распространяются, подобные погодные условия как раз переживут хорошо, так как их изначальная зона распространения достигала Патагонии.

Специалисты рекомендуют подкармливать пернатых кормом для птиц, семечками, миндалем, арахисом, но только без соли, сухофруктами, при этом не давать им хлеб, крошки, поскольку они недостаточно питательные и могут привлечь других животных.

SEO/BirdLife советует всех желающих оставлять сведения о птицах и их количестве в приложении eBird.

"Так мы сможем увидеть, какие птицы улетели и куда. Это важная информация, чтобы узнать маршруты миграции, а также увидеть, где происходит сокращение тех или иных видов из-за высокой смертности", – подытожил Мартинес.