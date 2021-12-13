СМИ: Испания превращается в крупнейшего производителя марихуаны

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Испания стала эпицентром производства и контрабанды марихуаны в Европе, пишет издание 20minutos.
На протяжении последних лет международную мафиозные структуры, включая китайские, налаживали в Испании свой преступный бизнес. Особенно в Барселоне и Малаге. 70% марихуаны, которая производится в Испании, идёт на экспорт в другие страны Европы.
За последние пять лет ситуация значительно ухудшилась. В этом году только каталонская полиция уже обнаружила 500 тысяч растений, а это в четыре раза больше, чем в 2016 году. Увеличилось и число задержанных — до 1500 в этом году по сравнению с 964 в 2016-м.
Несмотря на то, что марихуана считается лёгким наркотиком, именно из-за неё фиксируется большинство противоправных действий, сообщили в полиции. Гораздо больше, чем из-за кокаина или героина. Проблема не в потреблении, а в том, что ему сопутствует: незаконный оборот оружия, отмывание денег, коррупция и даже незаконное использование человеческого труда.