Синоптики: март в Испании был аномально тёплым

Испанские синоптики предупреждают о меняющемся климате: с каждым годом становится всё теплее. Так, минувший март стал чрезвычайно тёплым и сухим на всей территории страны, но особенно на Канарских островах. Такая погода больше характерна для мая, отмечают метеорологи.

Средняя температура воздуха в марте составила 11,6 градуса, что на 1,8 больше нормы. А, например, на Балеарских островах этот показатель составил 13,7 градуса. На Канарах — 18,8 градуса (на 3% выше обычных значений). К концу месяца воздух на Тенерифе прогрелся до 37,7 градуса.