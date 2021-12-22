Семь испанок обвиняются в употреблении в пищу ёжиков

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В Испании расследуют дело о ловле и употреблении в пищу ежей. Эти животные находятся под охраной, охота на них запрещена.
Как сообщает телеграм-канал "Испания", инцидент произошёл в Альбасете, где семь местных жительниц поймали 11 ежей и приготовили их в качестве праздничного блюда. Фотографии ёжиков они разместили в социальных сетях, чем привлекли к себе внимание зоозащитников. Гражданская гвардия легко установила личности всех семи любительниц ежатины.
Подчёркивается, что употребление в пищу ежей в Испании запрещено из-за особого статуса этих животных. Жизнь каждого ёжика оценивается в 600 евро.