Премьер Испании: «Этот кошмар скоро закончится»

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Председатель правительства Испании Педро Санчес считает возможной отмену режима повышенной готовности 9 мая. Кроме того, он верит, что в июле удастся вакцинировать 25 млн испанцев, а к концу августа — 33 млн, то есть 70% населения Испании. Это обеспечит выработку коллективного иммунитета и позволит снять все ограничения и вернуться к обычной жизни.
Выступая во вторник после заседания Совета министров, Санчес поделился планами вакцинации. В первую неделю июня будут дважды привиты «десять миллионов испанцев». Во вторую неделю июня правительство хочет придать новый импульс вакцинации и довести число вакцинированных до 15 миллионов. «К июлю мы хотим, чтобы было 25 миллионов вакцинированных соотечественников», - отметил премьер. А в конце августа, 33 миллиона испанцев, 70% населения, уже будут с иммунитетом, уверен он.
Санчес призвал соотечественников сохранять осторожность до конца пандемии. «Я понимаю усталость, нетерпение, но прошу всех действовать со всей ответственностью», - заявил он и добавил, что «этот кошмар скоро закончится».
Санчес также заявил, что не намерен просить Конгресс о новом продлении режима повышенной готовности, который действует до 9 мая.