Покупательница застряла в комбинезоне Zara и стала звездой соцсетей

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Женщина купила в магазине испанского Бенда Zara платье-комбинезон и застряла в нём во время домашней примерки.
Самостоятельно она не смогла из него выбраться. Ей пришлось садиться в машину и ехать в магазин, где она совершила покупку. Работники Zara помогли ей справиться с молнией, но и им пришлось потрудиться.
Весь процесс, включая поездку и освобождение, снимала на камеру мобильного телефона дочь покупательницы. Позже она выложила ролик в TikTok, где он быстро завирусился.