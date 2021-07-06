По Испании прокатилась волна протестов против гомофобии

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В Испании в понедельник прошли массовые протесты в связи с убийством 24-летнего жителя А-Коруньи Самуэля. Молодого человека избили в ночь на субботу на улице Буэнос-Айрес. Почти два часа медики боролись за жизнь Самуэля, но от полученных травм он скончался.
По одной из версий, нападение носило гомофобный характер. В этой связи представители местного ЛГБТ-сообщества организовали целую серию манифестаций в разных городах страны. Так, в Мадриде на улицы вышли 3 тысяч человек. Они требовали справедливого расследования и суда над убийцами. Среди лозунгов были такие: «Самуэль не умер, его убили», «Гомофобия — это фашизм» и т.д.
Между тем полиция задержала уже 13 человек, которые могут быть причастны к убийству. При этом правоохранительные органы не считают гомофобную версию приоритетной. Они считают, что конфликт произошёл на бытовой почве.