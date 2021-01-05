Папарацци сфотографировали Хуана Карлоса в Абу-Даби

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Бывший король Испании Хуан Карлос впервые за долгое время попал в объективы фотокамер. Папарацци смогли сфотографировать его в Абу-Даби. Снимок сделан 29 декабря.
На фото видно, что Хуан Карлос с трудом передвигается; его поддерживают два телохранителя. Фотография сделана в спортивном порту при отеле, где сейчас живет монарх.
Хуан Карлос, отрекшийся от престола в 2014 году в пользу своего сына Фелипе, покинул Испанию в августе 2020-го. Это совпало с публикацией материалов о предполагаемом уклонении бывшего короля от налогов. Хуан Карлос пока не собирается возвращаться в Испанию, объясняя это пандемией коронавируса.