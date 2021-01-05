От коронавируса привились более 82 тысяч испанцев

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Министр здравоохранения Сальвадор Илья заявил, что на данный момент в Испании вакцинированы 82 834 человека. При этом получено в общей сложности 718 575 доз вакцины Pfizer, что позволяет привить примерно 360 000 человек.
На пресс-конференции после заседания Межтерриториального совета по здравоохранению Илья рассказал, что эта новая партия вакцин (около 360 000 доз) Pfizer прибыла в понедельник. Это уже третья поставка.
Эксперты в целом недовольны темпами вакцинации в Испании. По плану, к началу лета власти планировали привить от 15 до 20 млн человек, что позволило бы со временем сформировать коллективный иммунитет. Впрочем, помешать активной кампании вакцинированная могли рождественские и новогодние праздники. Кроме того, наблюдались некоторые перебои с поставками вакцины.