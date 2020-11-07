На севере Испании женщину оштрафовали за позднюю прогулку с собакой

Полиция Риохи оштрафовала женщину, которая выгуливала собачку ночью — в 1:30. В это время действует комендантский час. Предполагается, что выгуливать домашних животных следует до его наступления. Женщина объяснила позднюю прогулку сменой часового пояса. Но это не спасло её от штрафа.
Во время домашней изоляции весной прогулки с домашними животными считались уважительной причиной для нарушения карантина. Однако сейчас, во время ночного комендантского часа, это не является поводом выйти из дома. В полиции напоминают, что уважительными причинами для нарушения изоляции считаются покупки предметов первой необходимости, поход к врачу или ветеринару, поездка на работу или возвращение с неё, уход за инвалидами.Темы: Общество