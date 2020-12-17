Минздрав Испании: «На Рождество остаемся дома»

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Правительство Испании разрешило региональным властям ужесточать ограничительные меры из-за пандемии в рождественские праздники, если ситуация с распространением инфекции ухудшится. Об этом заявил в среду на пресс-конференции министр здравоохранения королевства Сальвадор Илья.
"План на Рождество остается прежним, который можно резюмировать: "На Рождество мы остаемся дома", - сказал глава ведомства. "Мы разрешаем тем автономным сообществам, которые хотят, [вводить] более строгие [меры], исходя из своей эпидемической ситуации", - отметил министр. Его слова приводит ТАСС.
Ранее кабмин Испании объявил об ограничениях на передвижение между регионами с 23 декабря 2020 года по 6 января 2021 года. Исключение сделано для встреч с родственниками и близкими. В ходе обедов и ужинов на Рождество и Новый год разрешены встречи группами не более 10 человек. Кроме того, комендантский час в ночь с 24 на 25 декабря и с 31 декабря на 1 января будет начинаться не позднее 01:30 по местному времени (03:30 мск).