Миллион испанцев «зависли» между двумя дозами AstraZeneca

Последние новости Испании на русском языке
Более миллиона человек в Испании ждут решения властей, которые должны одобрить или запретить повторную вакцинацию препаратом AstraZeneca. Из-за споров вокруг побочных эффектов этой вакцины против коронавируса промежуток между двумя прививками затянулся.
Региональные органы представительства партий PP (Народная партия) и PSOE (социалисты), а также эксперты, с которыми консультировалось Министерство здравоохранения, настаивают на том, что люди в возрасте до 60 лет, которые уже получили первую дозу AstraZeneca, должны завершить иммунизацию этой же вакциной. Однако министр здравоохранения Испании Каролина Дариас хочет дождаться результатов клинических испытаний.
Повторная вакцинация должна состояться в течение 12 недель. И у многих этот срок уже истекает.