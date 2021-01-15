Мадрид сообщает о растущей нагрузке на медицинские учреждения

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Больные с коронавирусом занимают 36% мест в отделениях интенсивной терапии Мадрида. Этот показатель вырос после Нового года, сообщает Министерство здравоохранения. Как и общее число заболевших. Заболеваемость выросла до 636 случаев на 100 тысяч жителей.
В четверг региональные власти заявили о 5 319 новых заболевших. А это на 820 человек больше, чем в среду. Число летальных исходов выросло с 31 до 41. По состоянию на четверг госпитализировано 2733 пациента по сравнению с 2 611 в среду. Из них 455 - в отделениях интенсивной терапии (446 в среду).
Всего с начала пандемии в автономном сообществе Мадрид коронавирус диагностирован у 455 207 человек, а жертвами COVID-19 стали 13 237 пациентов.
Между тем, есть регионы, где отделения интенсивной терапии испытывают ещё большую нагрузку со стороны ковид-пациентов. В Валенсии они занимают 47,54% всех мест, в Каталонии — 41,84%, в Ла-Риохе — 40%, на Балеарских островах — 39,74%.