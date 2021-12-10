Ликвидирована преступная группа, подделывавшая дипломы Института Сервантеса

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В Испании задержаны 36 человек, связанных с преступной группой, которая занималась фальсификацией дипломов о высшем образовании.
Как сообщает телеграм-канал "Испания", группа орудовала в Барселоне и специализировалась на поддельных дипломах Института Сервантеса — государственного образовательного учреждения, созданного под эгидой МИД Испании для преподавания испанского языка и популяризации испанской культуры.
Сотрудники Национальной полиции также установили личности 1667 клиентов, купивших диплом. Каждый из них запалил от 1000 до 4500 евро. Все они иностранцы. В основном выходцы из Пакистана и Индии. Дипломы им были нужны для получения испанского гражданства.