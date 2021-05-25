Крупные испанские компании приступили к вакцинации своих сотрудников

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Крупный бизнес в Испании начал массовую вакцинацию своих сотрудников. Первой стала компания SEAT. За ней последовали остальные. При этом правительство запретило компаниям самим закупать вакцину. Прививать своих работников они будут из тех вакцин, которые распределяет государство.
В Испании заболеваемость продолжает падать. Хотя, по словам главы Центра координации предупреждений и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения Фернандо Симона, падение замедлилось за счет заражения тех, кто младше 50 лет.