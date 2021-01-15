Коронавирус в Испании не оставил гриппу никаких шансов

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В осенне-зимнем сезоне 2020 года в Испании зафиксировано всего четыре случая заражения гриппом. Эпидемиологи говорят, что этому вирусу просто не оставили шансов для распространения, благодаря беспрецедентным мерам безопасности, принятым в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает испанская Система миниторинга за гриппом (SVGE).
В ноябре и декабре минувшего года зарегистрирован один случай заболевания в Арагоне (грипп типа A) и три — в Кастилии-ла-Манче (грипп типа B).
В 2019 году в этот же период заболеваемость гриппом в Испании составляла 37 случаев на 100 тысяч жителей.
Между тем, Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что к низким показателям заболеваемости гриппом следует относится осторожно, потому что пандемия коронавируса повлияла на поведение пациентов. Многие не обращаются в медицинские учреждения, следуя рекомендации врачей о домашнем карантине в случаев характерных симптомов и легкого течения болезни.