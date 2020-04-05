Коронавирус в Испании: 125 тыс. заболевших и почти 12 тыс. умерших

Число заболевших коронавирусом в Испании приблизилось к отметке в 125 тыс. человек, а число погибших — к 12 тыс. По последним данным Министерства здравоохранения, у 124 736 испанцев выявлен COVID-19; 11 744 пациента скончались. Число тех, кто победил болезнь и был официально выписан из больницы, тоже растёт и на сегодняшний день составляет 34 219 человек.
Главные очаги распространения инфекции сосредоточены в автономных сообществах Мадрид, Каталония, Страна Басков и Кастилия-ла-Манча. Также вызывает обеспокоенность эпидемиологическая ситуация в Кастилии-и-Леоне, Наварре, ла-Риохе, Мурсии и Андалусии.
Испания занимает второе место в мире по числу жертв коронавируса (после Италии).Темы: Общество