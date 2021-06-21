Коронавирус «дельта» станет основным в Испании в течение месяца

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Эксперты предупреждают, что новый индийский вариант коронавируса — «дельта» — станет основным на территории Испании в течение одного месяца.
«Появляются новые варианты коронавируса и когда какой-то из них становится наиболее заразным, он вытесняет предыдущий. Это сейчас происходит с вирусом альфа», - объяснила биолог Клара Пратс изданию El Pais.
В свою очередь сотрудник Университета Ровира и Вирхилий Алекс Аренас убеждён, что новому вирусу хватит месяца, чтобы стать доминирующим на территории страны. Например, в Каталонии на «дельту» уже приходится 20% всех заражений.
Коронавирус «дельта» был обнаружен впервые в Индии. Он очень заразен и способен противостоять и собственному иммунитету организма, и, по некоторым данным, вакцинам. Хотя пока официально считается, что полный прививочный цикл может защитить от индийского ковида.