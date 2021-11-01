Королева Испании отправляется в Парагвай 

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Королева Испании Летисия отправится 2 ноября с визитом в Парагвай. Об этом пишет агентство EFE.
Отмечается, что испанская королева намерена посетить несколько проектов в рамках двустороннего сотрудничества и заявить о последовательной солидарности Испании с этой страной.
В сопровождении государственного секретаря по международному сотрудничеству Пилар Канселы королева Летисия посетит некоторые из основных проектов испанского сотрудничества как в столице Парагвая Асунсьоне, так и в городе Энкарнасьон на юге страны.
Истчочник: Regnum