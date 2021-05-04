Каждый десятый испанец дважды привился от коронавируса

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Число жителей Испании, полностью вакцинированных против коронавируса, составило почти 5,1 млн человек (примерно каждый десятый).
Всего в стране введено более 17 млн доз вакцин Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen. Примерно 12 млн испанцев уже привились один раз и сейчас ждут вторую дозу. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Наибольшая часть привившихся получила вакцину Pfizer (почти 12 млн доз). На втором месте - AstraZeneca (почти 4 млн доз). На третьем — Moderna (1,5 млн доз).
Власти Испании поставили цель привить более 70% населения, выработать коллективный иммунитет и открыть страну для туристов.