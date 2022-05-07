Каталонские полицеские, уничтожившие террористов в 2017 году, потребовали 1,2 млн евро

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Каталонские правоохранители, которые в 2017 году уничтожили преступников, устроивших теракты в Барселоне и Камбрильсе, потребовали от МВД компенсации в размере 1,2 миллиона евро, сообщает газета El País.
"Четыре сотрудника Mossos d'Esquadra (каталонской полиции) нейтрализовали террористическую ячейку и в ходе этой операции получили ранения различной степени тяжести", - цитирует издание адвоката Хосе Антонио Битоса, представляющего интересы правоохранителей.
Семнадцатого и 18 августа 2017 года группа экстремистов осуществила теракты в Барселоне и Камбрильсе (Каталония), в результате которых 16 человек погибли и 140 получили ранения.
Один из полицейских, требующих компенсации, уничтожил четырех из пяти террористов в Камбрильсе, а другой нейтрализовал последнего участника ячейки.
Еще двое правоохранителей убили террориста, ворвавшегося на грузовике на оживленную улицу Ла-Рамбла в центре Барселона и задавившего 15 человек.
По словам полицейских, они пережили сильный стресс и впоследствии страдали от посттравматического расстройства.
МВД признало их жертвами террористов, а полицейский, уничтоживший четырех террористов, был признан негодным к дальнейшей службе на постоянной основе.
Источник: РИА Новости