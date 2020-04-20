Каталонские аптеки начали бесплатно раздавать маски

Аптеки в Каталонии бесплатно раздадут полтора миллиона медицинских масок. Акция продлится с 20 по 27 апреля, сообщает La Vanguardia.
Задача — сделать так, чтобы у каждого каталонца была по крайней мере одна маска. Поэтому в правительстве региона просят в первую очередь обращаться за бесплатным масками тех, у кого сейчас их вообще нет. И брать по одной штуке.
Кроме того, с 28 апреля власти запустят другую акцию, в рамках которой можно будет купить маску за 0,76 евро.
При этом в правительстве Каталонии просят не выходить их дома людей, особенно уязвимых к коронавирусу (пенсионеров и больных), а отправить за маской кого-нибудь из родственников.
В четверг каталонские аптеки ждут поставки ещё двух миллионов масок.Темы: Общество