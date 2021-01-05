Каталония закрывает все муниципалитеты и ужесточает ограничения

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Власти Каталонии снова ужесточают ограничения, чтобы сдержать распространение коронавируса. Ситуация начала выходить из-под контроля в период рождественских праздников. И вот региональный министр здравоохранения Альба Вергес объявила в понедельник на пресс-конференции, что с четверга, 7 января, будут закрыты по периметру все муниципалитеты автономии. Пока на 10 дней.
Каталонцам нельзя будет выезжать за пределы своих населённых пунктов без уважительной причины. Они не смогут даже отправиться из одного своего дома в другой, если он расположен за пределами муниципалитета. Но смогут, например, поехать к родственникам, если им нужна помощь. Каждые 10 дней каталонские власти будут пересматривать своё решение и либо отменять его, либо продлевать дальше.
Кроме того, в регионе закрываются торговые центры и крупные магазины. Смогут работать только продуктовые магазины и торговые точки площадью меньше 400 квадратных метров.
Занятия спортом разрешены только на улице. Спортзалы и крытые стадионы закрываются.
Ранее глава отделения инфекционных заболеваний больницы Hospital del Mar в Барселоне Роберт Гуэрри заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Каталонии вышла из-под контроля. По его словам, если срочно не принять меры, скоро придётся жертвовать «обычными» больными, чтобы спасать ковидных.