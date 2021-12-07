Как вас попытаются обокрасть в Испании? 7 самых распространенных тактик…

Крупные испанские города, как и другие мегаполисы, таят в себе опасности. Одна из них — карманники, которые регулярно меняют тактику и совершенствуют своё мастерство.

Но есть базовые приёмы, зная о которых, легче уберечь себя. О них регулярно предупреждают правоохранительные органы. Сегодня мы разберёмся в них вместе с сервисом денежных переводов KoronaPay, который позволяет недорого и безопасно отправлять деньги из Испании в Россию, Украину и другие страны, не вставая с дивана.

Прежде всего, нужно знать, где проще всего столкнуться с карманниками. Это центр города, площади, достопримечательности, футбольные стадионы, концертные площадки, общественный транспорт. Например, в Мадриде самыми «рыбными» местами считаются площадь Пуэрта-дель-Соль, проспект Гран-Виа и парк Ретиро. А в Барселоне — бульвар Рамбла, площадь Каталонии, Готический квартал и улица Монкада.

Как сейчас действуют карманники в Испании?

С помощью одежды

Карманники часто носят верхнюю одежду, например, куртку, перекинув её через предплечье. Это помогает им спрятать руку, которой они вскрывают чужие сумки и залезают в карманы. Особенно часто так работают воришки в общественном транспорте. Излюбленная тактика — налететь якобы случайно на пассажира, извиниться и незаметно вытащить бумажник.

С помощью карты

Не стоит расслабляться на открытых террасах кафе и ресторанов. Это излюбленная локация для карманников. Они могут приблизиться к вам под разными предлогами. Например, под видом бездомного попросить денег на еду, а заодно стащить что-нибудь со стола. Но в последнее время особенно популярны кражи под прикрытием карты. Карманник выдаёт себя за заблудившегося туриста и кладёт перед вами на стол огромную карту, чтобы вы помогли ему сориентироваться. Дальше дело техники. Вместе в картой «турист» может забрать что-нибудь ещё, например, ваш телефон.

С помощью соцопроса

Всё популярнее становятся кражи во время социальных опросов или сбора подписей. Например, этим летом в Барселоне активизировались карманники, которые подходили к прохожим с просьбой поставить подпись под документом за укрепление связей между Каталонией и Евросоюзом. Кража происходила как в раз в тот момент, когда жертва ставила свою подпись.

С помощью снотворного

На вооружении уличных преступников есть и более изощренные методы. Известны случаи, когда жертву останавливали с просьбой подсказать дорогу. При этом под нос ей подсовывали листок с адресом, пропитанный одурманивающим веществом, надышавшись котором человек теряет способность сопротивляться и быстро лишается всех ценных вещей.

Под видом туриста

Одна из самых распространённых тактик. Карманник одевается как турист и смешивается с толпой, подбирая цель и выжидая удобный момент. Дальше дело техники. Как правило, жертва даже не замечает, что её ограбили, обнаруживая пропажу намного позже.

С помощью рывка

Грубый, но самый популярный, приём: вырвать добычу из рук. Только в одной Барселоне ежедневно фиксируется более 600 таких ограблений. Как правило, жертвами становятся люди, которые с большей вероятностью не смогут догнать преступника и дать отпор: пожилые туристы, женщины, прохожие с детьми.

В толпе протестующих

Испанцы любят протестовать. А забастовки, митинги, шествия — праздник для карманников, которые пользуются массовым скоплением людей. Например, всплеск краж произошёл в Барселоне в феврале этого года, когда по Каталонии прокатилась волна протестов из-за ареста рэпера Пабло Аселя.

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