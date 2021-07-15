Как пережить жару? Испанские медсёстры поделились секретами
11:51 15.07.2021
Генеральный совет испанских медсестёр сформулировал несколько основополагающих правил, которые помогают с лёгкостью переносить летнюю жару. Опытная медсестра Гуадалупе Фонтан отмечает: «Тепло не влияет на всех людей одинаково. Мы должны проявлять особую бдительность по отношению к пожилым людям, больным и принимающим лекарства, детям и тем, кто работает на улице». Высокие температуры могут вызвать тепловой удар.
Чтобы избежать таких последствий, придерживайтесь следующих простых правил…
- Нужно носить лёгкую, удобную и дышащую одежду и обувь. Обязательно прикрывать голову шляпой или кепкой, а глаза — солнцезащитными очками.
- Дома нужно закрыть шторы и опустить жалюзи.
- На открытом солнце (которое лучше избегать) нужно пользоваться защитным кремом.
- Нужно избегать пребывания на солнце с 12:00 до 17:00, когда солнце агрессивно.
- В жаркие часы лучше уменьшить физическую активность и заниматься спортом только в тени.
- Важно пить много воды (если нет ограничений по состоянию здоровья). Воду нужно пить, даже если кажется, что вы не испытываете жажду.
- Лучше избегать напитков с кофеином, алкоголем и сахаром.
- Нельзя оставаться в автомобиле, который стоит на солнце. И тем более оставлять там детей и животных.
- Следует подальше держаться от приборов, выделяющих тепло, таких как духовка, тостер или сушилка.