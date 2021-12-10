Как наказывают в Испании за жестокое обращение с животными?

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В Испании прошёл показательный суд над мужчиной, убившим двух щенков. Его приговорили к 16 месяцам лишения свободы.
Как сообщает телеграм-канал «Испания», в лесу в провинции Алава были найдены два мёртвых щенка породы английский сеттер. Всё говорило о насильственной смерти. За дело взялись сотрудники Гражданской гвардии.
Расследование привело их на ферму, где жила недавно ощенившаяся собака той же породы. Были взяты анализы, которые позволили установить, что это именно её щенки. Было также проведено вскрытие, которое установило точную причину смерти — удар тупым предметом по голове.
Хозяин собаки был задержан и отдан в руки правосудию. В результате он получил больше года тюрьмы.