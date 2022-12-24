Исследование: испанцы становятся все счастливее и счастливее 

Выяснилось, что среди европейских стран в течение последних 40 лет сильнее всего вырос уровень счастья в Испании. А вот хуже всего обстоят дела в Швеции и Дании. Там уровень счастья немного снизился. Ключевым фактором, влияющим на уровень счастья, стала политика государства в социальной сфере.

Авторы исследования подчеркивают, что речь идет именно об изменении показателя. И важно понимать, что, например, в Скандинавских странах уровень счастья и раньше был высок, но со временем почти не изменился. Тогда как в Испании зафиксирован явный прогресс.