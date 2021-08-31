Испанскую принцессу Леонор отправили учиться в Уэльс

Последние новости Испании на русском языке
Будущая королева Испании отправилась в Великобританию, чтобы продолжить там учёбу. Родители в понедельник проводили принцессу Леонор в аэропорт Мадрида «Барахас», откуда она улетела в Уэльс.
Ранее Испанский королевский дом сообщил, что принцесса Леонор будет учиться по программе бакалавриата в UWC Atlantic College. Обучение стоит 67 000 фунтов стерлингов. Оно будет оплачено из семейного бюджета.
Atlantic College был основан в 1962 году. Там одновременно проходят обучение 360 учеников в возрасте от 16 до 18 лет из 80 стран мира.