Испанское вино за 10 евро попало в список лучших в мире

Журнал Wine Spectator составил рейтинг лучших вин. В список вошли 100 вин со всего мира, в том числе из Испании.

Так, в число лучших вошло розовое вино Getariako Txakolina Rosado Txomin Etxaniz. В нём можно ощутить лёгкие нотки вишни, морской соли и грейпфрута. В супермаркете Carrefour это вино стоит 9,75 евро.

В рейтинге присутствует ещё одно испанское вино — Destí 2018 года винодельни Merum Priorati. Оно подороже — около 30 евро.

Но это всё равно копейки по сравнению с другими винами подобного уровня. Например, за бутылку аналогичного американского Cabernet Sauvignon Oakville Martha's Vineyard придётся выложить 250 долларов.