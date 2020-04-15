Испанским полицейским сначала запретили, а потом разрешили петь под окнами

Сотрудники испанской полиции могут и дальше петь Cumpleaños feliz под окнами детей, которые отмечают день рождения в условиях тотального карантина.
В последнее время у испанских полицейских сложилась традиция поздравлять детей с днём рождения исполнением песни под окном. Иногда это происходит довольно громко, с использованием сирен и громкоговорителей. Таким образом стражи порядка пытаются хоть как-то развлечь детей, которые из-за коронавируса не могут позвать гостей и как следует отпраздновать свой день рождения.
Однако на днях правительство Андалусии сделало заявление, в котором запретило полицейским «принимать участие в поздравительных мероприятиях». Запрет объяснили тем, что это якобы отвлекает сотрудников правоохранительных органов от их прямых обязанностей.
Но благодаря вмешательству главного комиссара Национальной полиции Пилар Алюэ полицейские смогут радовать детей и дальше. «Эти поступки сейчас как бальзам на душу, они помогают гражданам пережить это время», — заявила она на пресс-конференции в понедельник.
Стоит отметить, что не только дети становятся теми, кого так ярко поздравляют сотрудники полиции. Такой чести удостоилась недавно и долгожительница из Сан-Лоренсо-де-эль-Эскориаль Теодора Сеа, которой 1 апреля исполнилось 108 лет.Темы: Общество