Испанский суд приговорил баскскую террористку к 425 годам тюрьмы

Национальная судебная коллегия Испании приговорила к 425 годам лишения свободы Соледад Ипаррагирре Генечеа - одну из руководителей баскской террористической группировки ETA. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе юридической инстанции.

По ее информации, женщина, в частности, получила этот тюремный срок за 20 покушений на убийство. Экс-главарь ETA причастна к попытке организации атаки в мае 1985 года, когда в Витории в преддверии футбольного матча в одной из машин была установлена бомба. Устройство не было приведено в действие благодаря усилиям сотрудников правоохранительных органов.

Как уточнили в суде, было доказано, что в 1985 году обвиняемая управляла "автомобилем, в багажнике которого было установлено взрывное устройство". Машина была припаркована в месте, где обычно находились полицейские фургоны в дни спортивных мероприятий.

Источник: ТАСС